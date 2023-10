In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 oktober vonden er in Utrecht voor zover bekend vier gewelddadige berovingen plaats waarbij op meerdere locaties onder bedreiging van een wapen(s) ogenschijnlijk willekeurige mensen werden beroofd van hun persoonlijk eigendommen. Agenten konden in de loop van de nacht zes verdachten aanhouden in de leeftijd van 15-19 jaar en afkomstig uit Utrecht.

Omschrijving

De eerste melding van een gewelddadige beroving ontving de politie rond 22.20 uur. Aansluitend vonden er gedurende avond en het begin van de nacht nog enkele gewelddadige berovingen plaats. De politie onderzoekt nu één beroving in het Wilhelminapark, twee berovingen in het Griftpark en één in het Maarschalkerweerdpad. Dankzij snelle interventie van de politie konden in de loop van de nacht zes verdachten worden aangehouden. De politie zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In alle gevallen waren de berovingen gericht op het verkrijgen van persoonlijk eigendommen van slachtoffers, zoals mobiele telefoons.

Politie zoekt getuigen en slachtoffers

De politie sluit niet uit dat er nog meer slachtoffers slachtoffer zijn geweest van een gewelddadige beroving, maar zich nog niet hebben gemeld. Eventuele slachtoffers die nog niet met de politie hebben gesproken worden met klem verzocht om zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Bent u getuige geweest van deze reeks zeer gewelddadige berovingen en heeft ook u nog niet met de politie gesproken, laat het ons weten, bel met 0800-9944 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.