schietincident - Klimtstraat - Almere

Omschrijving

De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een woning aan de Klimtstraat. Dit gebeurde in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 oktober rond 01.00 uur. Er is niemand gewond geraakt. Ben jij getuige of heb jij informatie over dit incident? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-8844.