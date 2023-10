Schietincident - Kloosterlaan - Hilversum

Maandag 16 oktober is in de vroege ochtend een woning aan de Kloosterlaan beschoten. De politie doet onderzoek. Weet jij meer hiervan of heb je bruikbare camerabeelden? Laat het ons weten.

Omschrijving

Rond 04.00 kwam de melding binnen dat er schoten waren gehoord bij een woning aan de Kloosterlaan in Hilversum. De mogelijke dader zou vervolgens te voet zijn weggevlucht. Op het moment dat werd geschoten, waren er meerdere personen aanwezig in de woning. Gelukkig raakten zij niet gewond. De politie is direct op zoek gegaan naar de mogelijke dader, maar dit heeft nog niet geleid tot een aanhouding.

Weet jij meer?

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heb jij tussen 03.30 en 04.30 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Kloosterlaan, heb je bruikbare camerabeelden van bijvoorbeeld een cameradeurbel of heb je andere informatie die ons meer kan vertellen over dit incident? Bel dan met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.