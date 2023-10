Straatroof - Willem Pijperstraat – Almere

Omschrijving

Het slachtoffer liep rond 11:30 uur op het kruispunt Bartokweg met de Schonbergweg als uit het niets een man de tas van de rollator weg probeert te nemen. De vrouw reageert direct en houdt haar tas goed vast om die te beschermen. Door het duwen en trekken komt de vrouw helaas ten val. De vrouw wist haar tas goed te beschermen want de verdachte ging er zonder buit vandoor.

Vluchtrichting bekend

De politie weet dat de dader op een zeer oude fiets is gevlucht in de richting van Muziekwijk/ station Almere. De man had ten tijde van de straatroof het volgende signalement:

- Man;

- 1 meter 90;

- Donkergetinte huidskleur;

- Grijze hoodie met de capuchon strak dichtgetrokken over zijn hoofd;

- Vluchtte op een zeer oude fiets.

Tip uw informatie

Was u rond 11:30 uur in de buurt van de kruising Bartokweg met de Schonbergweg? Neem dan contact met ons op. Ook als u mogelijk camerabeelden in uw bezit heeft. Bel via 0900 – 8844 of neem contact op via onderstaand tipformulier. Weet u informatie, maar deelt u die liever anoniem? Klik dan hier of neem contact op via 0800 – 7000.