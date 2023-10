Beroving met geweld – Valeriuslaan - Driehuis

Donderdagmiddag 5 oktober is rond 15.30 uur in Driehuis een 12-jarige jongen uit Haarlem op straat beroofd van zijn e-bike. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Hij werd, mogelijk met een smoesje, naar de kruising Valeriuslaan – De Genestetstraat in Driehuis gelokt waar hij met geweld van zijn fiets werd beroofd. De roof vond plaats door twee jongens met een getinte huidskleur. Zij werden geschat op 18 tot 20 jaar.



De politie doet inmiddels buurtonderzoek en loopt camerabeelden na. Was u ten tijde van de roof in de buurt van de Valeriuslaan / De Genestetlaan / Dichterspad in Driehuis en heeft u iets gezien? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844 en vermeld dat u belt over zaak 2023215188.