Beschieting woning - Platbodem - Velserbroek

Maandagavond 30 oktober, rond 19.10 uur, kreeg de politie de melding dat een woning aan de Platbodem in Velserbroek beschoten was. De politie zoekt getuigen.

Omschrijving

Er is een raam in de woning gesneuveld, de bewoners zijn er geschrokken, er is contact met slachtofferhulp. Een onderzoek (waaronder een buurtonderzoek en forensische opsporing) is gestart.

Heeft u iets gezien of gemerkt? Wellicht heeft u camerabeelden (van de auto of deurbel) waarmee u de politie en de slachtoffers heel erg kunt helpen.