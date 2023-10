Diefstal met geweld – Markenburg – Hoofddorp

Omschrijving

De verdachten waren beide te voet, donker gekleed en mogelijk ook beide minderjarig. Dit is het signalement wat op dit moment bekend is. De tas van het slachtoffer is gelukkig enkele meters verderop teruggevonden. Heb jij iets gezien of weet je meer? Bel ons via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023234658