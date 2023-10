Explosie bedrijfspand - Koedijkerstraat - Alkmaar

In de avond van 3 oktober was er bij een bedrijfspand aan de Koedijkerstraat in Alkmaar een ontploffing. Vermoedelijk door zwaar vuurwerk, dit wordt onderzocht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

Rond 21.20 uur kreeg de politie melding van de explosie. De pui raakte hierbij beschadigd en is er brand ontstaan. De brandweer wist de brand te blussen. Er raakte niemand gewond.

Na het incident is iemand weggerend in onbekende richting. De politie wil graag weten wie deze persoon is. Het betreft een man van ongeveer 16 jaar en 1.70 meter lang. Hij had halflang haar in een scheiding. De man droeg een donkere hoodie met een witte tekst in de capuchon gedrukt.

De politie doet onderzoek naar de ontploffing en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien van de explosie omstreeks 21.20 uur of heeft u iets verdachts gezien vóór of na de ontploffing aan de Koedijkerstraat? Heeft u camerabeelden? Laat het de politie direct weten via telefoonnummer 0900-884. Liever anoniem? Dat kan via telefoonnummer 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023213799.

Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) een explosie? Meld het dan ook! Bel: 0900-8844. Mocht je het eng of spannend vinden om te melden dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij zijn getraind om op onopvallende wijze informatie in te winnen en de tipgever ten alle tijden te beschermen. Beelden en foto's kunnen verzonden worden via: www.politie.nl/upload.