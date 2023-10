Mishandeling – Weidevenne – Purmerend

Vragen

-Herkent u deze man? Wellicht in combinatie met zijn kleding.

-Herkent u zichzelf op beeld? Meldt u bij de politie

-Heeft u andere informatie over deze zaak?



Neemt u dan contact op met de politie via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2023164209