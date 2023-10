Ontploffing bij woning – Kelloggstraat – Hoofddorp

In de vroege ochtend van zondag 1 oktober vond bij een woning aan de Kelloggstraat in Hoofddorp een ontploffing plaats. Vermoedelijk door zwaar vuurwerk. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

Omstreeks 05.50 uur kreeg de politie een melding van een explosie bij een woning aan de Kelloggstraat. De voordeur raakte hierbij beschadigd. De knal is vermoedelijk afkomstig van zwaar vuurwerk. Niemand raakte bij het incident gewond.

De politie doet onderzoek naar de ontploffing en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien van de explosie omstreeks 05.50 uur of heeft u iets verdachts gezien vóór of na de ontploffing aan de Kelloggstraat? Heeft u camerabeelden? Laat het de politie direct weten via telefoonnummer 0900-884. Liever anoniem? Dat kan via telefoonnummer 0800-7000 of via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 202321168