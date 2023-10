Geweld tegen politieambtenaren tijdens Ajax-Feyenoord

Wie zijn deze mannen? De politie wil weten wie ze zijn. Zij waren betrokken bij ongeregeldheden rondom de voetbalwedstrijd Ajax – Feijenoord. Daarbij raakten politiemensen gewond. Ken of herken je hen? Of herken je jezelf? Neem dan contact op met de politie.

Vragen

Herken je een of meer van de mensen of ben je zelf betrokken geweest? Laat het ons dan weten. Bel 0800 6070 (de opsporings-tiplijn)of 0900 8844 of laat een tip achter in het tipformulier.