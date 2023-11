overval woning - Stadionweg - Amsterdam

Omschrijving

De overvallers gaan doordacht te werk. Ze doen zich voor als postbezorgers om toegang tot de woning te krijgen. Eenmaal in het appartement bedreigen ze meteen de bewoners met een vuurwapen en worden zij vastgebonden. De overvallers eisen alle waardevolle spullen van de slachtoffers. Meerdere waardevolle goederen, waaronder sieraden, worden meegenomen. De verdachten vluchten vervolgens in een witte bestelbus.

De politie wil graag weten wie deze mannen zijn. Herkent u de mannen op de beelden? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.