Dodelijk schietincident – Handelsplein - Rotterdam

De Rotterdamse politie werkt met twintig rechercheurs aan het onderzoek omtrent de dood van Jean van Griensven. De 60-jarige psychiater werd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober 2023 zwaargewond aangetroffen in zijn woning aan het Handelsplein. Hij bleek slachtoffer te zijn van vuurwapengeweld en overleed even later.

De politie zoekt Bretly Dorder voor dodelijke schietpartij Wij zijn dringend op zoek naar Bretly Dorder (24, zonder vaste woon- of verblijfplaats). Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident op een 60-jarige man op 13 oktober 2023 aan het Handelsplein in Rotterdam. Dorder wordt er ook van verdacht dat hij in de nacht van vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober in Zutphen een 32-jarige man uit Zutphen heeft gestoken.

Omschrijving

De omstandigheden van Van Griensvens dood zijn opmerkelijk. Het slachtoffer werd namelijk ontdekt door de brandweer, die een melding had gehad over het betreffende appartementengebouw. Getuigen hadden rond 02.40 uur een knal gehoord en zagen kort daarna brand in de woning van het slachtoffer.

Getuigenoproep

Het is goed mogelijk dat de brand opzettelijk is aangestoken. De politie hoort heel graag van u als u iemand het pand in of uit zag gaan tussen 01.45 en 02.45 die nacht en/of als u iets anders heeft waargenomen die nacht dat in het onderzoek van belang kan zijn. Denkt u iets te weten over een afspraak die het slachtoffer eerder die donderdagavond kan hebben gehad, neem ook dan alstublieft contact op. Was u zélf de bewuste avond of nacht bij iemand op bezoek daar in het gebouw aan het Handelsplein, laat dat dan ook de politie weten alstublieft. Mogelijk heeft u zonder het te beseffen iets belangrijks gezien.

Deel uw informatie of beelden

Beschikt u over opnamen uit de omgeving van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera, van donderdagavond 12 oktober of de eropvolgende nacht? Meld het alstublieft of upload uw beelden direct naar de politie via het tipformulier. Ook als u zelf denkt dat er niets bijzonders op staat, wil de politie er graag naar kijken. Daarnaast wil de recherche heel graag spreken met iedereen die informatie heeft over een mogelijke aanleiding voor het schietincident. Wie kan een motief hebben gehad om Van Griensven iets aan te doen en waarom? Ook als u iets denkt te weten over mogelijke plannen die het slachtoffer had voor die avond – en: met wie – hoort de politie heel graag van u.