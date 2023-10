Aantreffen explosief - Tafelbergdreef - Utrecht

Dinsdagochtend kreeg de politie een melding van een verdacht pakketje in een flat aan de Tafelbergdreef in Utrecht. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Rond 08:30 uur kreeg de politie de melding van het verdachte pakketje. Hierop schakelde de politie de Explosieve Opruimingsdienst Dienst (EOD) in. De woningen in de flat zijn ontruimd en de EOD heeft het verdachte pakketje onderzocht en verwijderd. Hieruit bleek dat het pakketje inderdaad explosief materiaal bevatte. Deze zal op een veilige locatie tot ontploffing worden gebracht. De woningen zijn rond 11:30 uur weer vrijgegeven. De politie heeft een onderzoek gestart naar de achtergrond van deze vondst.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden (denk ook aan beelden van een dashcam videodeurbel) die van pas kunnen komen in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Ook kunt u uw tips en beeldmateriaal toesturen via het tipformulier.