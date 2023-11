Explosie - Peperstraat - Leeuwarden

Laat het ons weten via het tipformulier.

Update: Op maandag 6 november heeft de politie een 52-jarige man uit Leeuwarden aangehouden in verband met de explosie in de Peperstraat. Er zijn aanwijzingen dat de aangehouden verdachte mogelijk niet alleen heeft gehandeld. Het onderzoek gaat dan ook verder en informatie is nog steeds welkom.

Omschrijving

Vanwege privacyoverwegingen zijn de beelden waarop de aangehouden verdachte te zien was verwijderd. We vragen iedereen die deze beelden ook gedeeld heeft deze ook te verwijderen.

Bij een horecagelegenheid in de Peperstraat vindt op woensdagochtend 11 oktober om 03.25 een explosie plaats. Camerabeelden van die nacht tonen dat de knal afkomstig is van een vuurwerkbom die vlak daarvoor bij het pand is neergelegd. De glazen voordeur van het pand wordt bij de ontploffing verwoest.

Deel uw informatie

Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met ons door te bellen met de opsporingstiplijn: 0800-6070. U kunt ook uw tips achterlaten in het onderstaande tipformulier. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: online of via 0800-7000.