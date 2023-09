Autoinbraak – Valeriusstraat – Hengelo

Omschrijving

De eigenaar gebruikt de bus voor zijn werk. Op de dag van de diefstal liggen er onder meer twee zaagmachines, een slijpmachine en twee boormachines in het voertuig. ’s Avonds parkeert de eigenaar de bus aan de Valeriusstraat. De volgende ochtend rond 06.00 uur passeert een fietser de bus. Vermoedelijk ziet hij iets interessants, want na een paar meter keert hij om. Hij slaat een ruit in en opent het portier. De man is een paar minuten bezig, waarna hij weer vertrekt. Als de eigenaar later die ochtend bij zijn bus komt, blijken al zijn gereedschappen weg te zijn.

Weet jij wie deze man is? Jouw tip is heel welkom!

Contact

