Diefstal autospiegels – Kweeklustlaan – Ede

Aan de Kweeklustlaan in Ede braken twee mannen de autospiegels van een auto. Herken jij deze twee? Dan horen we dat graag van jou!

Omschrijving

De auto, een Audi A6, stond geparkeerd op de oprit van de gedupeerde autobezitter. Op camerabeelden is te zien hoe de mannen elk aan één kant van de auto proberen om de spiegel eraf te rukken. Dat gaat er niet zachtzinnig aan toe: de hele auto schudt heen en weer. Als de één de spiegel eraf heeft, gaat hij zijn handlanger helpen. Ze gaan er vervolgens met hun buit vandoor. De schade voor de eigenaar bedraagt duizenden euro’s.

Vragen

Herken jij deze twee dieven? Tip ons!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.