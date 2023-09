Diefstal elektrische fietsen – Flora – Deventer

Omschrijving

De mannen lopen die dag een tijdje met z’n drieën rond in het winkelcentrum. Ze doen dit in wisselende samenstellingen. Mogelijk zijn het ervaren dieven, het lukt ze tot twee keer toe om een afgesloten elektrische fiets open te krijgen en mee te nemen.

Het gaat om een Gazelle Ultimate en een Batavus Gazelle Grenoble C8 Hmb. Beide e-bikes zijn grijs van kleur.

BVH: 2023282736

Vragen

Herken jij deze mannen?

Weet jij waar ze verblijven, of heb je ze ergens gezien? Laat het ons weten.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.