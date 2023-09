Diefstal uit auto - Rielerenkweg - Schalkhaar

Aan de Rielerenkweg in Schalkhaar doorzocht een man geparkeerde auto’s op zoek naar een buit. Uiteindelijk weet hij bij een auto die niet op slot zat wat benzinegeld en een geurtje mee te nemen. Weet jij wie dit is?

Omschrijving

De man doorzocht meerdere auto’s in Schalkhaar op zoek naar een buit. Uiteindelijk vond hij die in een auto op een oprit van een huis aan de Rielerenkweg. De auto was niet op slot en daar maakte deze man dankbaar gebruik van. Hij doorzocht de auto grondig en ging er vervolgens vandoor met benzinegeld en een geurtje.

Weet jij wie dit is?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.