Gewapende overval – Letterveldweg – Borne

Aan de Letterveldweg in Borne overviel een gewapende man een snackbar. Dit gebeurde op maandagavond 18 september. Wie was deze man? Geef jouw tip door!

Omschrijving

Het is 20.45 uur als de overvaller rustig de cafetaria binnen loopt. De medewerker van de cafetaria is al bezig met afsluiten als de man plotseling een vuurwapen trekt. Hij eist de inhoud van de kassa. Daarmee verlaat hij vervolgens de snackbar.

Signalement

De man heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft donker haar en had op de dag van de overval een stoppelbaardje. Hij was donkergekleed; opvallend was dat hij een zwarte hoodie/jas droeg, met een witte streep over de mouwen. Hij spreekt accentloos Nederlands.

Vragen

Heb jij op basis van het signalement of de overval een vermoeden wie deze man is? Neem dan contact op. We houden nooit zomaar iemand aan, we zullen jouw informatie eerst grondig onderzoeken.

Heb jij die maandagavond 18 september tussen 20.30 en 21.00 uur een man gezien die aan het genoemde signalement voldoet in de omgeving van de Letterveldweg of de cafetaria?

Heb jij de man (mogelijk) gezien in de dagen of uren voorafgaand aan de overval?

Woon jij in de omgeving en heb jij camerabeelden? Dan zouden we het zeer op prijs stellen als je de beelden wil uitkijken. Zie je iemand die aan het signalement voldoet? Upload jouw beelden via het online tipformulier!

We horen graag van jou!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.