Inbraak bedrijfspand – Prins Willem Alexanderlaan – Apeldoorn

Omschrijving

In het gebouw huren meerdere bedrijven een kantoorruimte. Op een regenachtige maandagavond in juli breken twee mannen in. Ze hebben een hoodie over hun hoofd getrokken en hun gezicht deels afgedekt. Ze blijven ongeveer een half uur in het gebouw. Camerabeelden laten zien dat ze vertrekken met een aantal gevulde tassen. Zonder zich te haasten lopen ze het gebouw uit.

De volgende ochtend blijkt dat bijna alle deuren in het gebouw zijn opengebroken. Er zijn onder meer zestien laptops en enkele smartphones weg.

Vragen

Weet jij wie de mannen zijn? Herken je hen bijvoorbeeld aan hun postuur en manier van lopen?

We horen graag van je!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.