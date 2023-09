Woninginbraak – de Enk – Vuren

Aan de Enk in Vuren sloegen drie inbrekers midden in de nacht hun slag. Ze stalen onder meer sieraden en geld uit een woning. Herken jij deze mannen? Laat het weten.

Omschrijving

Camera’s legden vast hoe een mini Cooper voor de vrijstaande woning langsreed. De auto sloeg schuin tegenover de woning linksaf. Even later kwamen er vanuit die richting drie mannen aan wandelen. Ze liepen vlak voor het huis langs en verdwenen naar de achterzijde. Eén van hen stak een sigaret op en hield een paar minuten de wacht voordat hij zich bij zijn vrienden voegde. Ruim tien minuten later verlieten ze de woning en liepen ze weg. Ze namen sieraden, drie waardevolle gouden tientjes (van een eeuw oud) en driehonderd euro mee. Een kostbare buit. De sieraden hebben bovendien een grote emotionele waarde voor de eigenaar.

Signalement

De mannen zijn vermoedelijk in de twintig, hebben een slank postuur en een lichte huidskleur.

Vragen

Herken jij (één van) de mannen?

Zegt de combinatie van de mini Cooper en drie mannen, van wie er in elk geval één rookt, jou iets?

Heb jij de mannen die nacht zien lopen in de buurt van de Enk in Vuren?

Zijn de bijzondere tientjes ergens te koop aangeboden?

We komen graag met jou in contact!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.