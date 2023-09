Beroving - Griftpark - Utrecht

Een man is zondag 10 september rond 23.30 uur om en nabij de heuvel in het Griftpark beroofd door twee mannen. Heb jij iets gezien? Bel 0900-8844.

Omschrijving

De politie onderzoekt een beroving van een man in het Griftpark. Het slachtoffer moest onder bedreiging van een wapen enkele persoonlijke goederen afgeven aan twee mannen. Het tweetal vluchtte vervolgens weg het park uit in de richting van de Blauwkapelsweg.

Van beiden is een beperkt signalement bekend; verdachte 1 was grijs gekleed en was langer dan de tweede verdachte. Deze man had een licht getinte huiskleur. De tweede man droeg vooral donkere kleding en had ook een lichte getinte huidskleur.