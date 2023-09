Explosie bij bedrijfspand - Noordzijde - Emmeloord

In de late avond van vrijdag 8 september heeft er een explosie plaatsgevonden in Emmeloord. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Omstreeks 23:30 uur kwam er een melding binnen van een explosie bij een bedrijfspand aan de Noordzijde. Hoewel de schade beperkt is gebleven, was het risico voor omstanders groot. Aangezien het Pieperfestival om de hoek werd gevierd, is de kans groot dat bezoekers iets verdachts hebben gezien. Mede door de potentiƫle impact van de explosie, komt de politie graag in contact met getuigen.

Heb jij vrijdagavond 7 september rond 23:30 uur iets verdachts gezien in de buurt van de Noordzijde in Emmeloord? Of heb jij camerabeelden uit deze omgeving? Bijvoorbeeld van uw deurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.