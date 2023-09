Getuigen gezocht beroving met geweld Hilversum

Omschrijving

Het slachtoffer fietste donderdagmiddag over de Utrechtseweg (kruising Maartendijkseweg) toen zij werd klemgereden door twee personen op een donkerkleurige scooter. Hierna werd zij onder dreiging beveelt haar rugzak af te staan. De verdachte gingen er vervolgens vandoor in de richting van Maartensdijk

Het signalement van de verdachten is als volgt:

Verdachte 1

Man;

170m;

Donkere leren jas;

Donkere helm;

Lichtblauwe broek;

Normaal postuur.

Verdachte 2

Man;

170m;

Donkere leren jas;

Donkere helm;

Lichtblauwe broek;

Normaal postuur.

De politie doet onderzoek naar deze beroving en is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien in de omgeving van de Utrechtsteweg? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.