Mishandeling - Muntsluisbrug - Utrecht

Zondagavond 10 september is een 57-jarige man mishandeld in de omgeving van de Muntsluisbrug. We zoeken mensen die getuigen zijn geweest en/of beelden hebben gemaakt van het incident.

Omschrijving

Die avond rond 20.00 uur liep een 57-jarige Utrechter en zijn vrouw in de omgeving van de Muntsluisbrug toen ze zagen hoe een jongen een voorbijgaande fietser een trap gaf. De Utrechter spreekt de jongen hierop aan en de fietser kon wegkomen. De man zei tegen de jongen dat hij moest blijven staan en pakte hem even bij zijn bovenarmen. De jongen riep toen tegen twee andere jongens dat ze hun mes moesten pakken.



De man zag vanaf de kant van de Leidseweg twee jongens op hem afrennen. Terwijl de man naar de twee op hem afrennende jongens keek, kreeg hij twee klappen. Vervolgens renden alle drie de jongens weg. De man bleek later een gekneusd strottenhoofd te hebben.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die de mishandelingen hebben zien gebeuren en/of daar beelden van hebben gemaakt. Van de twee van de drie jongens is een summier en eenduidig signalement bekend; beiden zijn tussen de 15 en 18 jaar, tussen de 1.70 en 1.80 lang en hebben een licht getinte huidskleur.



Informatie delen

Je informatie met ons delen kan op de volgende manieren: