Straatroof - Broekzijdseweg - Abcoude

Op de Broekzijdseweg in Abcoude is in de nacht van donderdag op vrijdag 1 september een jongen op straat beroofd van zijn fiets. Weet jij meer? Tip ons!

Omschrijving

Vrijdagnacht 1 september fietsen drie jongens rond 02.00 uur op Broekzijdseweg. Ter hoogte van de Blijdorplaan stonden twee personen op de weg. Deze pakken het slachtoffer vast en trekken hem van zijn fiets af. De daders bedreigen de drie jongens verbaal en gaan er vervolgens met de fiets vandoor in de richting van station Abcoude.

Signalement

De politie is op zoek naar de daders en de gestolen fiets. Van hen zijn de volgende signalementen bekend.

Fiets

Zwart frame

Merk Gazelle

Zwarte krat voorop

Voetbal als sleutelhanger

Verdachte 1

Tenger postuur

Smal gezicht

Snor

Zwarte kleding

Petje

Jas/trui met capuchon van trainingspak stof.

Verdachte 2

Stevig postuur

Rond gezicht

Donkere krullen

Help je mee?

Heb jij vrijdagnacht 1 september rond 02.00 uur iets verdachts gezien in of rondom de Broekzijdseweg in Abcoude? Heb je relevante camerabeelden of weet jij waar de gestolen fiets is? Neem dan contact met ons op via het onderstaand tipformulier of bel de tiplijn: 0800-6070. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.