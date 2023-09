Dodelijke aanrijding – Fokkerweg – Oude Meer

Omschrijving

De fietser, een man van 25 uit Aalsmeer, is hierbij om het leven gekomen. De chauffeur van de vrachtwagen is meegenomen voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De politie is op zoek naar getuigen of eventuele dashcambeelden. Was u getuige van het ongeval en heeft u ook nog niet met de politie gesproken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844. Eventuele beelden kunnen via dit formulier worden geüpload onder vermelding van 2023199309.