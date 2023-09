Straatroof – Waddenstraat – Haarlem

Op vrijdagochtend rond 08.30 uur is een 12-jarige jongen uit Haarlem beroofd van zijn zwarte fatbike op de Waddenstraat in Haarlem. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Omschrijving

Een man sprak de jongen aan, sommeerde hem zijn fiets te geven en duwde hem weg van zijn tweewieler. Vervolgens stapte de op de fatbike en reed weg in de richting van de rotonde Europaweg/Zuiderzeelaan. De jongen raakte niet gewond tijdens de straatroof.

Het volgende signalement van de man is bekend:

Man;

Lichte huidskleur;

Ongeveer 1,75 meter lang;

Tussen de 30 en 40 jaar oud;

Normaal postuur;

Zwarte jas;

Blauwe trainingspak met capuchon.

Heeft u iets gezien, gehoord van de straatroof. Of heeft u camerabeelden van de verdachte? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.