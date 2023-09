Mishandeling – Spanjaardstraat – Rotterdam

Een 48-jarige Rotterdammer werd zondag 6 augustus aan het einde van de middag zwaar mishandeld door een jongen waar hij kort ervoor een woordenwisseling mee had in een supermarkt.

Omschrijving

De Rotterdammer doet bij de Jumbo op de Schiedamseweg boodschappen als er onenigheid ontstaat met drie jongens. Zie lopen tegen het latere slachtoffer aan en daar zegt hij wat van.

Korte tijd later gaat het op de Spanjaardstraat ter hoogte van nummer 38 mis. Het slachtoffer wordt door één van de drie jongens die hij in de Jumbo aansprak zo hard geschopt tegen zijn knie dat hij niet meer kan opstaan. In het ziekenhuis blijkt waarom. Hij heeft een gecompliceerde kniebreuk waarna een urenlange operatie volgt. Zijn revalidatie gaat nog maanden duren en de impact voor het slachtoffer en zijn gezin is groot.

De jongen die hem schopte droeg een grijs trainingspak en liep weg in de richting van 1e schansstraat.

Wie was getuige van de mishandeling of van de woordenwissling die eraan voorafging in de Jumbo. Laat het ons weten.