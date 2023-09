Woningbrand - Ketel - Urk

In de nacht van zondag 17 september op maandag 18 september was er een woningbrand aan de Ketel op Urk. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk gaat om brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

Rond 00:15 uur kreeg de politie een melding van een brand. Hierbij zou een brandend voorwerp naar binnen zijn gegooid wat de brand veroorzaakte. De aanwezigen in de woning konden op tijd de woning verlaten, waardoor er niemand gewond raakte.

Heeft u iets gezien in de buurt van de Ketel rond middernacht? De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of mogelijk beelden hebben. Dit kan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beelden kunnen ook direct geüpload worden via onderstaand tipformulier.