Zware mishandeling – Velperplein – Arnhem

In verband met een zware mishandeling van twee mannen op het Velperplein in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 september zijn we op zoek naar een belangrijke getuige. We zoeken een man met een knotje en een baard, hij droeg een roze polo en reed op een gele fiets. Hij fietste rond 2.15 uur langs het Velperplein en werd zelf ook lastiggevallen. Ben of ken je deze man? Neem dan contact op.

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 2 september, rond 2.15 uur, liepen twee mannen van 28 en 30 jaar vanuit de Steenstraat in de richting van het centrum. Op het Velperplein kwamen ze in contact met een groepje jongemannen. Na een korte woordenwisseling werden ze belaagd door de groep en meerdere malen tegen hun hoofd en lichaam geschopt en geslagen.

Omstanders belden direct het alarmnummer. We hielden vlak daarna vier verdachten aan en de volgende dag hebben we nog twee verdachten aangehouden. De verdachten hebben een leeftijd tussen de 20 en 26 jaar en zitten nog vast. De twee slachtoffers moesten naar het ziekenhuis om aan hun verwondingen geholpen te worden.

Belangrijke getuige

Het onderzoek is nog in volle gang en we onderzoeken onder meer de rol van iedere verdachte. Meer aanhoudingen sluiten we niet uit. Voor het onderzoek zijn we op zoek naar een belangrijke getuige: een man van vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar. Hij droeg zijn haar in een knotje, heeft een donkere baard en had een roze polo aan. Hij fietste op een gele herenfiets met voorop een rekje/bagagedrager.

Uit analyse van de bewakingsbeelden blijkt dat deze getuige zelf ook is lastiggevallen door het groepje jongemannen, vlak voordat het groepje de twee latere slachtoffers mishandelde.

Ben of (her)ken je deze getuige? Neem dan contact op. Mogelijk heb je belangrijke informatie voor het onderzoek.

Contact opnemen

Contact opnemen kan via het online tipformulier op deze pagina, of door te bellen naar 0900-8844. Als je telefonisch contact opneemt, vermeld dan zaaknummer 2023402792.

Bent u niet de getuige die we zoeken, maar heeft u wel informatie die van belang kan zijn? Aarzel dan niet en neem contact op.