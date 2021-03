Blerick - wie kent deze bandenprikker?

In de avond of nacht van 9 op 10 december 2020 worden er in de wijk Vastenavondkamp in Blerick bij zeker 12 voertuigen meerdere banden vernield.

Omschrijving

Rond deze periode waren er in het land spanningen rond de aanslagen op Poolse supermarkten. Aangezien dit deel van de wijk door veel arbeidsmigranten wordt bewoond, houdt de politie er sterk rekening mee dat het leksteken van de autobanden een gerichte actie tegen deze groep bewoners betreft.

De politie geeft beelden vrij en hoopt dat er mensen zijn die de verdachte mogelijk herkennen of meer informatie hebben dat ons verder kan helpen in het onderzoek. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een vuurwerp dat lijkt op een accuboor, drie banden van een geparkeerd voertuig lek steekt. De verdachte is ongeveer 1.7mtr – 1.8mtr lang. Hij droeg die avond een grijs/beige winterjas met capuchon, grijze trainingsbroek met donkere verticale strepen en zwart/witte sneakers.

De eigenaren van de betrokken voertuigen blijven zitten met een flinke schadepost. Herken je de verdachte, of heb je wellicht meer informatie dat ons verder kan helpen in dit onderzoek? Geef dit dan door via 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan 0800-7000.