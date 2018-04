Politie installeert Jongerenraad

Zoals Tessa van Werven aangaf in haar aanmelding: ‘Als jongere sta je langs de kant, maar ik wil nú beginnen met helpen van de maatschappij waarin ik leef en deel van uitmaak.’ Volgens Liesbeth Huyzer, die als lid van de korpsleiding de installatie verzorgt, denken jongeren anders dan volwassenen. ‘Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe jongeren aankijken tegen de toekomst. In wat voor maatschappij leven we over een jaar of tien? Wat wil die van de politie? En hoe ziet ons werk er dan uit?’ Huyzer vindt dat de politie zich hier nu al op moet voorbereiden.