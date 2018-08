11 Rijbewijzen ingevorderd en 48x proces verbaal

Met een speekseltest is vanaf 1 juli snel en eenvoudig te zien of er een of meer aangewezen drugs zijn gebruikt. Politieagenten kunnen weggebruikers verplichten mee te werken aan het afnemen van speeksel. Als uit de test blijkt dat iemand drugs heeft gebruikt, wordt een vervolgonderzoek ingesteld. Een arts of verpleegkundige neemt hiervoor bloed af en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) analyseert bloedmonsters op het type drugs en de hoeveelheid drugs. De uitslag van het bloedonderzoek geldt als bewijsmiddel.