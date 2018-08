Arrestatie voor discriminatie en mishandeling transgender

Het onderzoek naar de mishandeling werd ondersteund door het Roze In Blauw team van de politie-eenheid Limburg. Dit team is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen de eenheid Limburg en bouwt aan een netwerk met ketenpartners binnen de LHBTI+ gemeenschap (lesbienne, homo, biseksueel, transgender en intersekse). Daarnaast is Roze in Blauw zichtbaar bij landelijke en regionale evenementen met een LHBTI+karakter. Roze in Blauw biedt een luisterend oor, verwijst door, bemiddelt en ondersteunt bij aangiftes. Daarmee wordt geprobeerd de meldings- en aangiftebereidheid binnen de LHBTI+ gemeenschap te vergroten en daardoor een bijdrage te leveren aan een veilige samenleving waarin eenieder vrij is om zichzelf te zijn.



Mensen die slachtoffer zijn geworden van discriminatie of geweld dat met dit thema te maken heeft, kunnen contact opnemen met het Roze in Blauw team in Limburg. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088-1691234. Het emailadres is rozeinblauw.limburg@politie.nl.