Diefstal kratten: twee mannen aangehouden

Omstreeks 03.30 uur ontdekte een medewerker van het bedrijf dat er pallets met (klap)kratten waren verdwenen. Het ging om ongeveer vijfentwintig pallets. Het betrof niet de eerste diefstal van kratten in het bedrijf, waar enkele weken geleden ook al werd ingebroken.

De politie stelde een onderzoek in, waaruit een kenteken van een vrachtwagen naar voren kwam. Het kenteken werd direct ingevoerd in het Automatische Nummerplaatherkenningssyteem(ANPR). Later in de nacht detecteerde het ANPR-systeem de vrachtauto in Zoetermeer. Hier konden de inzittenden worden aangehouden. De politie nam de vrachtwagen met de kratten in beslag.

2018244457