Twee mannen aangehouden voor heling en oplichting

We krijgen regelmatig meldingen van mensen die op deze manier zijn opgelicht. Na het plaatsen van spullen op internet komt een koper langs voor de koop. De koper maakt ter plekke het geld over met een betaal-app. U kijkt mee en ziet dat het geld van de rekening wordt afgeschreven. De koper neemt de spullen mee en pas later komt u erachter dat het geld nooit op uw rekening is bijgeschreven. De betaal-app blijkt nep en u bent dus opgelicht. Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van oplichting, dan kunt u op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.politie.nl), telefonisch (via 0900-8844) of op een politiebureau.