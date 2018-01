Getuigenoproep aanrijding Ookmeerweg Nieuwjaarsnacht

De aanrijding vond rond 03.45 uur plaats. Een personenauto en bestelauto, type pick-up, beide donderkleurig, kwamen met elkaar op de kruising in botsing. Beide voertuigen raakten ten gevolge van de aanrijding zwaar beschadigd. Een aantal bebloede mensen zijn weggelopen bij de aanrijding.

De politie is met name op zoek naar een dame in een witte BMW die door een van de betrokkenen is aangesproken. Zij en getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren of de bebloede mensen hebben zien lopen kunnen contact opnemen op 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of het tipformulier invullen. Via het tipformulier kan men ook beeldmateriaal ter beschikking stellen.