Aanhoudingen na steekincident

Rond 21.20 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij bij de bushalte Literatuurwijk. Daar troffen agenten drie mannen aan, die met elkaar in gevecht waren. Twee van hen waren gewond. Agenten verleenden eerste hulp totdat de ambulances ter plaatse waren. Inmiddels zijn alle drie de mannen aangehouden. De recherche heeft het onderzoek in behandeling en roept getuigen op zich te melden.

Uw tip!

Tijdens de ruzie reed er een bus voorbij. Mogelijk zaten er mensen in die film- of fotomateriaal hebben gemaakt met hun mobiel. Dit beeldmateriaal kan van belang zijn voor het onderzoek. Bent u getuige geweest en heeft u beeldmateriaal? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beeldmateriaal kan via onderstaand tipformulier geüpload worden.