Overval op eetgelegenheid in Heerhugowaard

Vervolgens gingen de verdachten er vandoor met een onbekend gebleven buit. De daders zijn vermoedelijk weggereden in een zilverkleurige personenauto. De politie heeft de overval in onderzoek. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



Op het Stationsplein in Heerhugowaard is kort na de overval een 40-jarige man uit Purmerend aangehouden. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de man niet bij de overval betrokken was. Wel pleegde de man een aantal andere strafbare feiten, zoals een valse naam opgeven.



