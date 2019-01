Eigenaren gereedschap gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van het gereedschap en komt graag in contact met bedrijven en/of particulieren die gereedschap missen. Is er recentelijk in uw bedrijf, bedrijfs-bus of woning ingebroken en mist u gereedschap? Of heeft u rond 1 januari iets verdachts gezien in de omgeving van Deventer en Gorssel waarbij een groene Fiat Punto betrokken was? Meld het ons op 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2019002383 ^JR