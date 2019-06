Ramkraak bij juwelier: getuigen gezocht!

Het rolluik van de juwelier in de Cronjéstraat bleek compleet te zijn vernield. Volgens een getuige was er met donkergrijze auto (model station) op het rolluik ingereden en bleken twee mannen hierna de winkel ingegaan te zijn. Vervolgens stapten zij met buit de auto in en reden zij weg in onbekende richting. In de winkel is veel schade aangericht.

Kort hierop kwam er bij de politie een melding binnen van een aanrijding op de Oudeweg, waarbij een donkergrijze auto na deze aanrijding ervandoor was gegaan. Niet uitgesloten wordt dat dit dezelfde auto is, waarmee de ramkraak in de Cronjéstraat is gepleegd.

Getuigenoproep

De recherche is bezig met het onderzoek en is nog op zoek naar getuigen. Bekend is dat er tussen 05.45 uur en 06.00 uur in de Generaal Cronjéstraat meerdere mensen zijn geweest, die mogelijk iets gezien kunnen hebben. De politie wil graag met deze mensen in contact komen.

Ook mensen die meer kunnen vertellen over de mogelijke donkergrijze auto, model station, die maandagochtend vroeg heeft gereden in de omgeving van de Cronjéstraat, worden verzocht contact op te nemen met de politie. En mensen die meer kunnen vertellen over de aanrijding op de Oudeweg wil de politie ook graag spreken.

Wij verzoeken getuigen om zich te melden via tel.nr. 0900-8844. Melding doen kan ook via internet, via deze link -> contactformulier. Vermeld u er s.v.p. referentienummer 2019114302 bij.

