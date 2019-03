4 Amsterdammers aangehouden na auto inbraak

Rond middernacht kreeg de politie een melding van een verdachte situatie op de Zonnelaan. Een buurtbewoner had een auto alarm af horen gaan en zag meerdere personen in een auto stappen en hard wegrijden. Kort hierna kwam er een ANPR hit binnen op de Gorslaan. Het ging om een auto die bij meerdere verdachte situaties op het gebied van auto inbraken was betrokken. Hierop zijn de agenten achter de auto aangereden die in de richting van het Schouw reed. De auto met de vier inzittenden begon steeds harder te rijden en negeerde het stopteken. Ook begonnen de inzittenden diverse voorwerpen uit het voertuig te gooien. Dit bleken later gestolen goederen te zijn. Drie verdachten sprongen uit de auto. De bestuurder reed door richting het Jaagpad. Daar kon de auto worden gestopt en werd de bestuurder aangehouden. Met hulp van een hondengeleider werden in de omgeving van Ilpendam ook de andere drie verdachte aangehouden. Een 23-jarige, 24-jarige (2x) en een 28-jarige man, allemaal afkomstig ut Amsterdam, zijn overbracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

2019046135