Dodelijk verkeersongeval in Almkerk

De hulpdiensten kregen om 13.20 uur een melding van een ernstig verkeersongeval in Almkerk. Naast de politie, kwamen ook de traumaheli en twee ambulances ter plaatse. Er waren twee auto’s tegen elkaar gebotst. Hierbij sloeg één voertuig over de kop en belandde in een grasveld, het andere voertuig kwam in een greppel tot stilstand. Er bij het ongeval één slachtoffer overleden. De twee andere betrokkenen raakten gewond. De toedracht van de aanrijding is nog niet duidelijk. Daarom is een verkeersongevallen analist ter plaatse gevraagd om een sporenonderzoek in te stellen.