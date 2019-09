EVA-Team houdt vier veroordeelden aan

Zoetermeer

Op vrijdagochtend 6 september hield het EVA-team in een woning aan het Donkergroen een 31-jarige man uit Zoetermeer aan. In februari van dit jaar veroordeelde de rechtbank in Den Haag hem tot 60 dagen gevangenisstraf voor faillissementsfraude. Deze straf moet hij nu alsnog uitzitten.



In een woning aan het Haagsebos hielden agenten dinsdag 10 september een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De rechtbank in Den Haag had de man eerder veroordeeld tot 247 dagen gevangenisstraf voor diefstal, heling, afpersing en witwassen.



Leiden

Vrijdagmiddag 6 september hield het EVA-team op de Rooseveltstraat een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De rechtbank van Den Bosch veroordeelde hem tot dertig dagen gevangenisstraf voor oplichting. Daarnaast moet hij ook 5000 euro terugbetalen aan benadeelden voor oplichting. Omdat hij dit bedrag nog niet heeft terugbetaald moet hij voor nog eens vijftig dagen de gevangenis in. Dit betekent niet dat de verplichting tot betalen wordt opgeheven.



Delft

In een woning aan de Montgomerylaan hielden agenten op donderdag 12 september een 33-jarige vrouw aan. In 2018 veroordeelde de rechtbank van Den Haag haar tot 51 dagen gevangenisstraf voor (winkel)diefstallen.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.