Schipper bekeurd voor ontgassen zonder vlamkerende roosters

Om te controleren of er sprake was van ontgassen van de ladingtanks stapten de agenten van boord van de tanker. De schipper verklaarde dat hij zijn lege tanks na een lading gasolie en nafta aan het ventileren was. Hij verklaarde dat hij dat eerst via de vlamkerende roosters deed maar nadat hij gemeten had dat de gasconcentratie onder de 10% was gezakt had hij de tankopeningen geopend.

Om te controleren of de concentratie van het explosief mengsel inderdaad onder de 10% was voerde de politie in aanwezigheid van de schipper ook diverse metingen uit. Toen bleek dat de concentratie in verschillende tanks hoger was dan 10%. Ook de giftigheidsmeting gaf in de tanks die leeg van nafta waren, een hoge waarde van vluchtige organische componenten. In dit geval styreen en tolueen. Ruim boven de nationaal aanvaardbare blootstellingsniveaus. Het ventileren werd direct gestopt.

De politie maakte proces-verbaal op tegen de schipper omdat het ontgassen niet werd uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden genoemd in de voorschriften van het ADN.