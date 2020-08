Getuigenoproep gewonde man Erasmuspark

In het kader van het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben over deze zaak. Ook eventueel beeldmateriaal, van bijvoorbeeld van particulieren, ondernemers uit de buurt of dashboard camera’s in geparkeerde auto’s, kunnen hierbij erg waardevol zijn. Is dit het geval? Dan spreken wij u graag. Dat kan telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Liever online uw tip doorgeven? Dat kan via het onderstaande tipformulier. Hier kunt u eventueel ook beelden uploaden.