Twee mannen gewond na steekincident Schakerlo

De steekwonden die de slachtoffers opliepen zijn niet levensbedreigend. Wat de aanleiding was voor het steekincident is nog onduidelijk, dat wordt onderzocht. Forensische Opsporing zal sporen veilig stellen en camerbeelden worden opgevraagd en uitgekeken.

Heeft u meer informatie over het incident, heeft u gezien waar de dader of daders na het incident heen is gevlucht, was u getuige en heeft u nog niet met de politie gesproken of heeft u beeldmateriaal dat kan helpen bij het onderzoek?

Laat het ons weten via onderstaand tipformulier, bel 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via M. 0800-7000.