Politie vindt illegaal vuurwerk in huis

De politie kreeg een tip dat er in het huis aan de Troeveveen vuurwerk zou liggen. Op donderdag 17 december werd het huis door agenten bezocht. Daar werd inderdaad ruim 100 kilo aan vuurwerk gevonden. Het gaat vooral om siervuurwerk maar daarnaast had de bewoner ook zwaar knalvuurwerk in zijn bezit. De voorraad is in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet en zodra dat is afgerond wordt de zaak overgedragen aan het OM voor verdere stappen.

De opslag van zwaar illegaal vuurwerk in woonhuizen is niet voor niets verboden. Bij ontploffing kan de schade erg groot zijn en het risico op gewonden of zelfs doden is reëel. Daarom is het belangrijk melding te doen als u vermoedens heeft van vuurwerkbezit. U kunt uw vermoedens delen via 0900-8844. Ook anoniem kunt u melding doen via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Meer weten over de regels rond vuurwerk? Op deze pagina vindt u alle informatie bij elkaar.